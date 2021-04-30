銅價狂飆 四大銅箔基板廠報價揚

銅價狂飆，銅箔基板（CCL）四大廠在第2季掀漲價潮，台光電近期也鬆口、宣布比照同業漲價。法人看好，台光電、聯茂、台燿、騰輝等四家CCL廠商第2季營運同步季成長，因需求提升與順利轉嫁成本，營運均有望挑戰歷年同期最佳。

工業金屬報價持續狂飆，LME銅價去年第3季迄今已漲超過五成，近期更因經濟復甦帶動需求，銅價挑戰十年新高、突破每公噸一萬美元，銅價的狂飆促使電子各大生產原物料連動走高。

科技產業中和銅價關係最緊密的是銅箔產品，加工費用今年以來陸續漲超過二成。此外，玻纖布價格上漲超過三成；環氧樹脂大廠也因各種因素在2月停產，至3月價格漲幅已逾五成。相關原物料價格持續飆漲，大幅影響銅箔基板的生產成本。

因應成本墊高，台資CCL第一大的南亞旗下事業單位已發布漲價通知，因生產成本墊高20%的影響，4月起出貨產品將漲價15%以上。聯茂、台燿大陸廠區4月起反應原物料價格狂飆，緩解成本壓力，4月出貨產品也分別漲價15%至20%不等。

先前不提漲價的台光電，近期宣布將漲價轉嫁成本。因原物料大幅漲價後，在第2季及第3季在售價上會陸續反應。

機構統計，目前全球CCL大廠中扣除建滔、生益兩家陸資廠，台商第一大銅箔基板廠南亞市占率和陸資廠不相上下約12%至14%。聯茂、台燿市占約6%至8%，產品較多用於伺服器與網通相關厚銅產品，因需求增加，受成本上升壓力大；台光電市占約8%，但產品主要是薄板，多用於手機，因銅價上漲，近期跟進同業漲價。