聯發科轉投資嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）執行長林志明昨（29）日表示，去年採用該公司處理器架構的系統晶片出貨量突破20億顆，創新高，看好今年相關出貨量有望持續衝高，再寫新紀錄。

晶心科指出，去年採用該公司處理器架構的系統晶片，出貨量突破20億顆，年增33％，歷年累計出貨量已超過70億顆，廣泛應用於無線充電、語音辨識、音訊裝置、藍牙裝置、GPS、微控制器、固態硬碟控制晶片等。

去年晶心科的營收結構中，量產權利金所占營收比重約27％，簽約授權金則占54％，另外還有技術服務收入與維護服務收入等。

林志明說，去年採用其處理器架構的20億顆晶片中，超過98％比率都是晶心科第三代架構。另外，該公司RISC-V系列IP也從2020年開始貢獻權利金。