華擎首季獲利太閃 盤中股價直接亮燈漲停

和碩集團旗下板卡廠華擎（3515）在首季獲利改寫單季新高下，帶動今（29）日盤中股價直接亮燈漲停，來到每股170.50元，上漲15.50元，股價改寫創波段新高。

華擎第一季營收46.75億元，季增6.3%、年增30%，稅後純益4.99億元，季增近40%、年增167%，每股純益4.14元，優於去年同期的1.55元與去年第4季的2.96元。

華擎首季三率三升，單季毛利率25.25%，大幅優於去年同期的17.8%與去年第四季的22.9%，營益率13.83%，也明顯優於去年同期的5.64%與上一季的11.5%。淨利率10.7%，明顯優於去年同期6.13%與上一季的6.24%。

華擎首季獲利優於預期，主要是顯示卡、主機板熱銷帶動，加上產品價格調升，同步推升營運，伺服器業務則是逐季回溫。

法人表示，華擎全年營收看增雙位數成長，產品組合走勢健康，毛利率表現可望優於去年。產品線成長幅度排序依序為顯示卡、IPC、伺服器、MB。