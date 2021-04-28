蔡力行：四大產品均強勁成長 今年營收年增率四成起跳

國內IC聯發科 (2454）技術含量持續發威，聯發科執行長蔡力行今日在法說會即展現高度信心，強調聯發科包括手機、物聯網、智慧家居及電源管理晶片四大產品線都會強勁成長，依據現今取得產能，今年營收年增幅度至少 40%，全年毛利率也上修至 44%到-46%。

聯發科今日法說會公布首季表現亮眼，毛利率、營益率、淨利率三率三升，同創新高，首季稅後純益為257.77億元，季增72.3%，年增344.1%，單季每股純益為16.21元，寫下歷史新高。

聯發科預估本季合併營收以美元兌換新台幣匯率 1 比 28.2 計算，介於 1,188 億~1,275 億之 間，季增10 到 18%，年增76%到 89%；毛利率預估為 45% ± 1.5%，營收和獲利可再創單季新高。

蔡力行在法說會指出，聯發科已將產品劃分為四大產品線，包括手機 (Mobile Phone)、物聯網與電腦及客製化晶片 (IoT, Computing and ASIC)、智慧家居 (Smart Home)、電源管理晶片 (PMIC)。

他說，今年四大產品線營收都會比去年成長，其中，手機成長幅度將優於其他產品線，年增 40% 起跳。

另外，聯發科今年在高階市場獲得不錯斬獲，5G 晶片市占率站穩 45%，預計今年底、明年初搭載新款旗艦晶片的手機也將陸續出貨，看好今年 5G 晶片出貨數量將首度大於 4G，有助產品組合優化。

物聯網與電腦及客製化晶片方面，蔡力行說，聯發科擁有完整的無線與有線通訊技術、ARM 架構 CPU 及高速資料傳輸的 Serdes IP，隨著越多創新聯網產品問世，聯發科將持續提升市占率，相信該產品線將成為未來主要成長動能之一。

智慧家居方面，蔡力行看好，未來幾季的全球運動賽事將陸續起跑，如歐洲盃足球賽、東京奧運等，將帶動電視需求，且隨著消費者花在家庭娛樂的時間增加，升級電視規格的意願也提高。

蔡力行指出，今年四大產品線可觸及的市場合計 700 億美元，其中，手機約 290 億美元；物聯網與電腦及客製化晶片約 285 億美元，是手機以外另一個具規模的市場；智慧家居、PMIC 市場則各約 55、70 億美元。

聯發科今日也公布股利政策。為回饋長期股東，聯發科董事會決議額外加發四年總計超過 1,000 億元的特別現金股利，預計股東在 2021-2024 年的四個派息年度，除配息率從往年的 60-70%，提升至 80-85%外，每年也會額外收到每股 16 元特別現金股利。

依今年為例，聯發科宣布每股擬配21 元經常性現金股息，加上每股 16 元的特別現金股息，合計每股配息 37 元，依今日收盤價 1,080 元計算，現金殖利率約 3.4%。