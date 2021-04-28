快訊

機師染疫風暴延燒！華航居檢採「一人一戶」 五月起將分組居家辦公

台南累積雨量少得可憐！全台雨最多的地方在這裡

精測去年自製探針自給率站穩九成 續推各式探針卡搶市

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

晶圓檢測大廠精測（6510）今日在法說會揭露會中揭露自2016年正式啟動的探針卡研發專案「石中劍計畫」。且去年全年自製探針單月平均自給率已站穩9成，公司強調將持續推出各式探針卡，為營運成長增添動能。

精測總經理黃水可表示，精測於2016年啟動石中劍計畫，該計畫由自製探針的研發團隊取名為「石中劍」，是期許以打造王者之劍的精神研究開發晶圓測試用探針。

黃水可表示，歷經多年的研究開發，精測推出的多款自製探針透過自家的AI植針機進行高品質探針卡生產，目前包括有NS、BR、SR等系列的探針卡，已應用於各式晶圓測試，成功提升其測試所需之頻寬、速度、電流等需求，為高速運算電腦(HPC)、行動裝置(Mobile)、智聯網(AIoT)、顯示器(Display)等各應用產品，提供完整高規的晶圓測試介面服務。

根據英國「金融時報」最新公布「2021年亞太高成長企業」名單，精測連三年名列500強企業之列。這項調查是依據各企業2016至2019年的年複合成長率（CAGR）進行排名，評選出亞太地區成長最快的500家企業。在此期間正是中華精測執行石中劍計畫、積極擴大探針卡市場，展現研發成果階段。

中華精測 晶圓 顯示器

延伸閱讀

歐盟擲重金邀台積電 王美花：先進製程基地還在台灣

招手半導體設廠 歐盟擁創新、人才優勢

家登擴產 五年投資50億

張忠謀：難再打造下個護國神山

相關新聞

日月光投控首季寫下歷史最旺佳績 單季每股賺1.99元

IC封測龍頭日月光投控今日舉行線上法說會，公布首季財報，受惠封測訂單需求強勁及調漲封裝售價，首季稅後純益雖比去年第4季下...

資金回歸半導體 封測族群最低估

最強台股就在2021年，去年上半年疫情重創全球，台灣堅守防疫，成為世界楷模，下半年經濟復甦，台股創歷史新高，今年第一季台股萬七又創下新紀錄，除了政策面、產業面好之外，匯率也是極大的影響因素之一。

IC設計回神 誰是首選？

台股大盤維持強勢，Q1大漲1700點後，進入Q4不到一個月又漲逾千點，4/22成交量爆出歷史天量6523億，每日盤面熱度維持4000~5000億之間，但大部分成交量都是當沖量，當沖量一多難免短線震盪大...

半導體領軍南科營收大爆發 1至2月成長逾36%達1523億

科技部南科管理局今公布今年1至2月營業額為1523.02億元，較去年同期成長36.31%，積體電路更展現出跳躍性成長，達...

半導體市場搶貨潮未停歇 三檔百元級的IC年潛力股

儘管IC設計出現重複下單聲浪，但半導體市場搶貨潮仍未停歇，8吋晶圓代工廠聯電(2303)傳出新一輪漲價，甚至一路漲到至2022年，因聯電代工價格上揚...

啟碁 傳奪百億元大單

市場傳出，緯創集團旗下網通廠啟碁 （6285） 取得美國電信大廠AT&T的第五代行動通訊（5G）FWA（固定式接入網） ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。