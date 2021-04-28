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旺宏首季獲利雙減 早盤股價拉回

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

在全球記憶體市況一片大好下，記憶體廠旺宏（2337）昨（27）日公布第一季獲利，在匯兌損失及研發費用二大原因影響下，使得該公司第一季獲利較上季及去年同期下滑，首季獲利表現略低於市場預期，今（28）日早盤股價呈現下跌表現。

旺宏第1季營收96.27億元，季減5%，年增2%，毛利率34.3%，季增1.9個百分點，年增3個百分點，稅後純益9.16億元，季減21%，年減25%，每股稅後純益0.5元。

旺宏首季獲利表現低於上季及去年同期，主要由於今年新台幣匯率強勢，導致業外匯兌損失增加，旺宏第1季業外損失達1.77億元，明顯多於上季的匯兌損失8400萬元，及去年同期的業外收益6000萬元。此外，旺宏第1季進行 3D NAND Flash 產品開發，投入更多資源也是影響首季獲利表現的重要因素。

在首季獲利表現略低於市場預期下，今日旺宏股價開出後小跌，盤中股價跌幅約在2%至4%之間。

旺宏 台幣匯率

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