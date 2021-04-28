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聯發科首季獲利可望報喜 早盤股價冷靜

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

國內IC設計龍頭聯發科（2454）將於今（28）日下午3點召開線上法說會，對外公布第1季財報，並說明第2季營運展望和市場趨勢。今日股價開盤在平盤上下震盪，代表市場正靜待法說會的結論。

聯發科今日股價以1075元開出，上漲10元，隨後在平盤上下震盪，目前股價暫時波動不大。

受惠於晶片需求揚升，聯發科3月合併營收衝上401.4億元，首度突破400億元整數大關，創下單月新高，並推升首季合併營收突破千億元大關，直攻1,080.3億元，同步改寫單季營收新高，更超越財測高標。

法人預期，聯發科首季營收超越財測高標，毛利率趨勢向上，在本業和業外雙重加持下，財報應可報喜，單季每股稅後純益至少賺進一個股本，最高有機會上看15元。

聯發科將於下午召開法說會公布第1季財報，並說明第2季展望，多家外資也全面看好聯發科後市，匯豐證券更上修至1500元目標價。

聯發科 營收

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