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旺宏法說展望樂觀 吳敏求：訂單好到連自己都不相信

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今（27）日舉行第1季業績線上法人說明會，董事長吳敏求對第2季起及下半年展望樂觀，他強調，最近各產品線訂單需求非常強勁，好到連他自己都不相信。

吳敏求表示，旺宏首季若非匯率影響，營收會突破百億，且在匯率、3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）研發費用提列、庫存跌價損失等諸多因素影響，侵蝕旺宏首季獲利表現，但他認為首季毛利率及整體獲利應是今年低點，未來會一季比一季好。

旺宏公布首季合併營收96億元，季減5%，仍是是歷年同期最佳，首季毛利率約34.3%，季增1.9個百分點、年增3個百分點，單季稅後純益9.16億元，季減21%、年減25%，每股純益0.5元，低於去年同期的0.67元。

不過吳敏求對本季及下半年展望相當樂觀。首季是ROM、NOR Flash、 NAND Flash、三大產品線訂單全數成長，尤其是NOR Flash訂單，好到連他自己都不想到。

在法人關切三大產品未來價格走勢，吳敏求，現在客戶首要解決「是要能拿到貨，價格不是重點」。

雖然吳敏求不回應是否漲價，但強調本季及下半年的毛利率，會顯著提升，整體營收和獲利都會一季比一季好。

吳敏求說，旺宏首季車用產品營收雖下滑2%，但從目前客戶訂單來看，旺宏的車用NOR Flash今年將會有爆發性成長，原因是旺宏切入一線車廠供貨，產品涵蓋娛樂、胎壓等各種車用控制系統，預料今年旺宏NOR Flash在車用市占率將躍居全球第一位。

至於48層的3D NAND Flash，也在這個月正式送樣給客戶，公司希望下半年能正式出貨，至於96層產品，今年也有機會正式產出。

旺宏也公布存貨金額達132億元，比上季的129.45億元還高，吳敏求表示占比分別是ROM占50%、NOR占30%、NAND占20%，但他強調，由於今年晶片相當搶手 ，三大產品線預估會有逾70億元會在第3季前出清，加上首季的存貨跌價損失回沖，對挹注未來幾季收益相當可觀。

至於法人關注的6吋廠，吳敏求表示，因座落地點無法打掉重建，公司一定會賣，目前仍在與買方洽談，等雙方簽約交割就會認列收益。

旺宏 Flash 營收

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