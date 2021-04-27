文曄首季每股純益1.92元 創單季新高 本季估小幅下滑
IC通路大廠文曄（3036）今日舉行線上法人說明會，公布首季稅後純益15.1億元，年增145%，創單季歷史新高，每股純益達1.92元。
展望本季，文曄預估合併營收將介於920至980億元，約持平或季減約5.9%，取中間值計算，約季減3%，但仍比去年期成長23%至31%。
文曄表示，本季手機客戶持續進行季節性庫存調整，因而營收呈現季下滑，但維持年成長趨勢，其他應用領域如電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等皆因需求穩定成長，呈現季成長與年成長趨勢。
文曄強調，過去五年營收複合成長率達到25%，大幅優於整體半導體通路市場的表現，近日被國際財經雜誌Financial Times評選為2021年亞洲前500大高成長公司。公司對於未來半導體市場需求成長保持樂觀看法，將持續擴充加值服務，提升市佔率，並且進行數位轉型，使用智能營運管理系統來提升營運效率，以追求長期持續性的營運獲利成長。
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