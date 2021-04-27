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十銓全年業績展望佳 盤中股價創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）第一季獲利受惠記憶體需求強力增長，再加上供給趨緊下，市場價格也出現上漲，今年第1季稅後純益高達1.66 億元，較上季大幅增6.2倍，年增 9.95%，單季每股稅後純益高達2.16元，推升該股近2個交易日股價連續衝高，今（27）日該股股價創下掛牌以來的歷史新高。

受到第一季獲利表現衝高激勵，十銓股價先前約在50元上下震盪，近日公布第1季自結營運表現，其中，單季每股稅後純益更高達2.16元之下，大幅激勵股價連續衝高，今日盤中股價高點一度來到73元，股價創下掛牌以來的歷史新高。

十銓第1季營收19.13 億元，季增14%，年增23.69%，稅前盈餘2.05億元，季增 5.8倍，年增7.23%；第1季稅後純益為1.66億元，季增6.2倍，年增9.95%，第一季每股稅後純益為2.16元。

展望第2季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。十銓看好記憶體產業向上，持續強化高階電競、創作者市場布局，耕耘許久的中大型工控/SI客戶亦陸續轉單，DRAM及NAND Flash下半年營運加溫可期。

十銓表示後疫情時代對邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，加上 EMS、SI 積極拉貨，消費性記憶體價格跟著向上，有利今年全球記憶體市場需求維持熱絡。

記憶體模組 十銓

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