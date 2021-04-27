驅動IC漲不停 高盛上修聯詠目標價至755元

驅動IC大廠聯詠（3034）公布第1季每股純益（EPS）達9.66元，表現驚艷市場，外資圈除了摩根士丹利重申「優於大盤」評級及744元目標價，高盛證券認為，由於代工產能持續短缺，不論大小尺寸DDIC都還有進一步漲價的空間，上調聯詠今年預估EPS為40元，目標價同步拉升到755元。

高盛表示，聯詠第1季毛利率高達43%，大幅優於財測的39-41%，凸顯在晶片及代工產能短缺下，聯詠議價能力進一步提升，獲利表現有更大潛能。

高盛分析，晶圓代工產能進入第2季，緊俏程度更嚴重，特別是傳統手機DDIC、車用晶片及PMIC的產能受到最大衝擊。驅動IC在第2季獲得更多產能的情況不易出現，預估大、小尺寸DDIC報價還會再調漲一成，且兩類晶片到第3季再漲價5%。

反映在聯詠基本面，高盛推估，聯詠第2季毛利率可提高到45%，營益率拉升到28.7%，全年EPS預測自30元大幅上修到40元，2022年則預估38.3元，25倍本益比推算的目標價為755元。