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臺慶科今掛牌上櫃 蜜月行情啟動早盤大漲逾53%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

被動元件股臺慶科（3357）今（27）日以承銷價格每股118.78元掛牌上櫃，開盤之後股價持續衝高，早盤股價最高來到182.5元，大漲53.36%。市場法人預估，該公司今年在被動元件下游需求強勁下，全年業績可望年成長10%至15%，全年業績表現有望再創新高。

臺慶科技於今日以每股118.78元價格新上櫃掛牌買賣，該公司主要從事被動元件電感的研發、製造及銷售，產業別是電子零組件業，去年全年合併營業收入為44.78億元，全年稅後純益為7.34億元，每股稅後純益為8.07元。

臺慶科3月合併營收5.19億元，月增38.78%，年增32.96%，創歷年單月新高，累計今年第一季合併營收13.74億元，年增56.78%，在單季營收表現大幅優於去年同期下，市場也看好該公司今年第一季的獲利表現。

對於今年以來的接單情況，臺慶科表示，下游今年以來的需求及客戶拉貨力道確實相當強勁，而該公司也指出今年特別是在5G和Wi-Fi 6網通設備、車用電子、以及電腦應用成長可期，部分產品訂單能見度已到6個月至7個月。

市場分析師也預估，今年在全球被動元件需求維持強勁下，今年第一季營收已可見到市場熱絡情況，因此，預估臺慶科今年全年營收可望到去年呈現雙位數成長，估計約在10%至15%水準，全年營運表現有機會優於去年水準，再創歷史新高。

營收 被動元件

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