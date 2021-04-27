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藍寶堅尼休旅車疑自燃全毀 半小時內燒掉「千萬別墅」

金寶股價飆波段高 改寫17年來新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

金寶（2312）今（27）日早盤股價漲勢凌厲，漲幅超過7%、盤中高點來到每股17.80元，股價不僅為波段新高，金寶股價更是改寫近17年來新高。金寶近期好事不斷，包含科睿唯安近期公布2021年全球百大創新機構名錄，電子代工廠金寶首次入榜。此外，金寶成為奇亞幣（Chia）幣概念股，推升漲勢。

金寶總經理陳威昌日前表示，雖然面臨缺料，運輸吃緊，以及疫情尚未完全控制等不確定因素，金寶今年仍會有很不錯的成長空間，與仁寶（2324）的產能支援與整合，將會非常緊密，車電相關產品也在規劃中。另外，低軌道衛星相關產品，也將在今年出貨。

繼比特幣後，奇亞幣（Chia）近期引發熱潮，導致礦工瘋搶固態硬碟SSD）與傳統硬碟（HDD），造成中港台的SSD與HDD突然短缺，儲存設備供應鏈包括HDD與SSD供應商的金寶與廣明（6188），為希捷（Seagate）與威騰（WD）的HDD代工廠，金寶也成為奇亞幣概念股。

金寶3月營收121.3億元，月增15.1%、年增33.8％，累計前三月營收340.1億元，年增20.7%，為近15年來同期新高，幾乎回到過往旺季水準。

金寶 固態硬碟 SSD

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