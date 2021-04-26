奇亞幣熱潮帶動 威剛4月高容量SSD訂單倍數飆增

記憶體模組大廠威剛（3260）今日表示，隨新興加密貨幣─奇亞幣熱潮來襲，威剛高容量固態硬碟（SSD）接單爆增，4月訂單量比3月躍升4~5倍，威剛表示已積極料因應後續訂單快速拉升。

董事長陳立白表示，在高容量產品比重攀升下，樂觀威剛今年獲利表現。

威剛表示，在比特幣存量持續降低且「挖礦」成本墊高，奇亞幣主要利用儲存空間來「挖礦」的特性，不只推動傳統硬碟需求增溫，SSD及DRAM的需求及容量也將大幅成長。

威剛進一步指出，今年第1季起，記憶體市場即迎來多年不見的需求熱潮，不但DRAM現貨價、合約價雙雙走揚，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也提前於3月止跌，第2季正式向上翻升。在DRAM及NAND Flash價格齊揚帶動下，第2季產業不但淡季不淡，業績熱度更將以旺季水準表態。

威剛看好今年記憶體市場景氣回升，公司早於去年第4季即積極備料，迎接今年的記憶體多頭市況。截至目前為止，不但DRAM低價庫存足夠，NAND Flash庫存量也於3月即大步拉升，以因應第2季開始的兩大記憶體雙漲行情。同時，公司也早於去年備妥充沛的控制IC庫存，以滿足客戶SSD訂單逐季走高的趨勢。

威剛強調， 有「綠色比特幣」之稱的奇亞幣4月成為全球加密貨幣新寵。由於「挖礦」方式有別於傳統要求運算效能，奇亞幣「挖礦」講求大量儲存空間及讀寫，引發中國大陸「礦工」囤貨熱。雖然奇亞幣5月才將正式上市，但通路上高容量硬碟及SSD現貨已被一掃而空，同時威剛4月也接獲爆增數倍的高容量SSD訂單。

由於高容量的SSD需求異軍突起，加上「挖礦」造成的SSD讀寫次數激增，連帶地縮短SSD購買週期時間，刺激SSD持續換購需求。威剛看好奇亞幣帶動的高容量SSD產品需求將持續加溫，因此採購部門近期已加足馬力持續拉高NAND Flash庫存，初期目標庫存量將達3個月以上，以因應未來NAND Flash消耗量加速擴大的力道。