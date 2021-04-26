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銅價飆漲 第一銅、華新漲停領軍概念股強漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

銅價漲不停，即將突破2月高點，逼近每噸1萬美元，銅價上漲，推升概念股的表現，華新（1605）、第一銅（2009）今（26）日成為盤面強勢指標，盤中衝上漲停，尤以華新的表現更加強勢，股價漲停鎖死，超過1.7萬張市價及漲停買單等著買。

倫敦金屬交易所的銅價漲破每噸9,600美元，市場關注是否會超越2月高點；銅價一度上漲0.6%至9,610美元，稍後拉回至9591.50美元，距離2月高點的9617.2美元，僅咫尺之遙。

市場看好在銅價上漲下，線纜股將可受惠，華新受惠於銅材、線纜、不銹鋼的銷售量增長，3月合併營收114.22億元，年增24.68％，第1季合併營收288.54億元，年增19.26％，加上轉投資華新科（2492）、華邦電（2344）等今年首季獲利表現將較去年同期佳，法人看好華新今年第1季的獲利將較去年同期倍數成長。

銅價持續上漲，華新今日以23.25元開高後走高，盤中衝上漲停24.85元鎖死，排隊的漲停買單超過1.7萬張，線纜股同樣可望受惠的華榮（1608）、大亞（1609）等股漲勢也相當強勁，盤中漲幅都超過7%。

在銅價上漲的題材下，第一銅也是領軍受惠概念股的指標，早盤以49.2元開高後走高，衝達漲停51.2元，盤中則有打開，但仍維持在高檔。

華新科 營收

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