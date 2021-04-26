聯發科目標價 上看1,230元

聯發科（2454）預計28日召開法說會。受惠5G需求暢旺，繼花旗、高盛等率先上調獲利預測，摩根士丹利也跟進再做上修，預測聯發科第1季獲利將超標演出外，第2季還會大幅成長，目標價提高到1,230元。

此前摩根士丹利3月底才上調聯發科財測，短短一個月又上修；聯發科上周五大漲創下1,035元高價。

摩根士丹利表示，中國5G手機需求強於預期，3月滲透率躍升到78%，較2月大幅增加7個百分點，且2月中國手機銷售已恢復到疫情前水準，年成長109%，3月持續成長68%，一掃市場對庫存過多的擔憂。

摩根士丹利進一步指出，今年以來，中國手機出貨穩定維持全年成長5-10%的趨勢，雖然部分手機品牌樂觀今年成長30-40%，但聯發科和高通產能無法完全滿足，還有重複下單的情況，合理推算今年呈低雙位數成長。而聯發科有台積電確保產能，持續吸引陸廠加單，受惠度勝過高通的趨勢暫時沒有改變。

鑒於市場需求更樂觀，摩根士丹利推估，聯發科第1季實際營收達1,080億元，高於公司財測高標的1,040億元，每股純益（EPS）達15.88元。進入第2季，晶片價格漲幅擴大，營收更預期較首季成長8-13%，優於市場預期的小幅增長。