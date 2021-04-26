友達大募資 股本衝千億

友達股東會議案出爐，將啟動近年來最大規模募資案，預計辦理上限9.45億股現金增資，若全數募足，資本額將超越群創、達1,056.9億元，成為現階段台灣面板廠當中，首個資本額超過千億元的業者。

目前台灣上市櫃電子業者當中，資本額突破千億元的共有三家，依序為台積電（2,593億元）、鴻海（1,386億元）、聯電（1,242億元），一旦友達股本也超過千億元，將是第四家資本額逾千億元的電子廠。

友達受惠於面板價量齊揚，股價同步飆漲，從2020年封關價14元，上周五（23日）收盤價為28.85元，累計今年以來股價漲幅超過一倍。以上周五收盤價計算，此次募資若達上限股數，市值約當272.6億元。

根據友達規劃，將在上限9.45億股的額度內，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），或現金增資發行普通股等方式募資，至於採用何種募資方式，將視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及擇一或搭配多種方式進行。友達將在6月10日的股東常會討論此募資議案。

相較於友達積極在股東會提出募資議案，群創並未在今年股東會有任何募資議題。法人指出，現階段面板價量齊揚，友達股價同步翻揚，公司有意選在此時辦理上限9.45億股現增，剛好可以搭上景氣走揚的時間點，獲得更充裕的資金。

目前台灣面板廠當中，群創資本額約994億元，居同業之冠，友達約962億元居第二。若友達此次募資募足上限9.45億股，股本將正式突破千億元大關、達1,056.9億元，成為台灣現階段第一家資本額超越千億元的面板廠。

友達近年積極拓展各類布局，亟需銀彈奧援。友達董事長彭双浪認為，以前外界常說面板廠是：「有面子（面板）、沒有腦子（系統）」，友達要打破這樣的思維，擴大多元布局，例如先前投資結盟工業電腦廠，就是布局「腦子」產業。友達分割獨立的子公司達擎，則專攻商用顯示器，接下來會與下游夥伴展開結盟合作。

友達近期除積極加碼集團公司佳世達以及富采股票，並公開收購工業電腦廠凌華。彭双浪說，這是友達雙軸轉型的一部分，目前友達對佳世達持股約20%，深耕不同智慧場域；富采約8%，擴大布局新世代顯示器技術Mini LED及Micro LED，日後將視雙方合作深度將進一步增加投資。