友達現增 每股純益恐被稀釋
友達有意在面板市況強勁復甦之際，辦理上限9.45億股現金增資，藉此強化銀彈資源，不過，若此次現增全數募足，也將面臨公司股本同步膨脹近一成，稀釋每股純益（EPS）表現的問題。
友達近年並無大規模募資，資本額變動不大。受惠於面板價格上漲，友達去年第4季稅後純益84.35億元，每股純益0.89元，為13季來高點，並一舉弭平去年前三季虧損，帶動去年全年繳出獲利成績單，年度稅後純益33.7億元，每股純益0.36元。
相較之下，群創去年前三季表現落後友達，但去年第4季大舉超車，單季稅後純益101.4億元，每股純益1.04元，為近14季最佳，同步弭平前三季虧損，但因去年前三季虧損大於友達，群創去年全年稅後純益僅友達的一半、為16.3億元，每股純益0.17元。
就今年以來的表現來看，雙虎表現持續增溫。群創3月合併營收310億元，略優於友達的307.2億元，月增22.3%，年增57.5%；首季合併營收838億元，季增7.4%，年增66.4%，也略優於友達的829.4億元。
面板雙虎營收、獲利大車拚之際，友達預計辦理上限9.45億股現金增資，若全數募足，資本額也將正式超越群創，達1,056.9億元，亦即股本膨脹近一成，也將稀釋每股純益表現。隨著股本的變動，在群創去年第4季獲利超車、今年首季營收也超前友達下，友達股本膨脹近一成，也讓雙虎每股純益表現大戰更受矚目。
展望今年，雙虎均樂觀看待面板景氣展望，在電視、筆電、平板等動能延續下，產能利用率維持95%以上高檔，訂單能見度最遠看到年底，短期面板驅動IC、玻璃基板、偏光板等零組件仍吃緊，估最快第3季才會緩解。
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