蘋果iPad Pro導入新技術 Mini LED需求熱 惠特利多

蘋果新款12.9吋iPad Pro發表後，獲得不少果粉青睞，市場預料，今年Mini LED需求有望快速增溫，而LED設備廠惠特（6706）受惠深，目前相關設備的訂單已排到9月，全年營運看旺。

惠特也是富采旗下晶電Mini LED後段點測、分選代工廠商。由於蘋果率先在平板導入Mini LED技術，讓許多上游Mini LED晶片商相當振奮，今年同步啟動擴產，進而使設備需求走升。

惠特日前在法說會指出，以前Mini LED是一家擴完再換另一家擴產，但今年比較特別，是每家都在擴產，公司的Mini LED設備訂單已經排到第3季，該業務營運展望呈現正向。惠特去年點測及分選設備營收比重達78.24%，代工及其他居次達16.9%，雷射加工及LD設備占4.86%。法人指出，今年全球Mini LED擴產潮啟動，惠特今年Mini LED設備營收占比可望從去年20%至30％攀升到40%至50%，成長力道驚人。

惠特今年首季營收11.84億元，年增32.3%，業績表現不俗。另一方面，由於不只是晶電正在擴產Mini LED，陸系競爭對手也在擴產，因此未來Mini LED的分選、點測及代工商機很有機會持續擴張，惠特也將跟著受惠。

據了解，Mini LED的尺寸介於LED與 Micro LED之間，因此在顯示器內可以放入更多LED，增加演色性及色彩對比度，有助提升顯示器用戶體驗，加上因為尺寸更小，可讓裝置更加輕薄，成為品牌廠競相布局的新技術。

法人指出，今年包括三星、蘋果等品牌大廠都會陸續使用Mini LED，因此客戶對設備的資本支出及檢測代工需求逐步回溫，進而推升惠特近期營收走升，從目前品牌廠新品開發進度，Mini LED將率先應用在平板、筆電及電視等終端產品，且用量會相當大，有望帶動市場需求全面爆發。