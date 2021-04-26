乙盛 今年營收看增一成

泛鴻海集團機構件大廠乙盛-KY（5243）受惠伺服器及家電應用新客戶加入，有望帶動今年營收逐季走揚，加上汽車大客戶特斯拉（Tesla）在中國大陸市場放量，市場預期，乙盛今年營收年增上看一成，整體毛利率有望優於去年。

乙盛今年3月營收10.4億元，月增34.7%，為四個月來高點；第1季營收26.7億元，年增45%，為四年來同期新高，依營收結構，估計汽車占比逾三成，電視占比逾三成，伺服器逾兩成。

乙盛日前公布2月自結稅後純益3,500萬元，年增10%，每股純益0.21元。法人預期，由於產品結構優化，加上匯率穩定，乙盛今年第1季毛利率有望優於去年第4季17.05%。

另一方面，法人預期，新客戶及新產品效益有望在第3季發酵，注入營收新動能，推升下半年營運成長。

乙盛去年全年稅後純益4.6億元，年減7.8%，每股純益2.74元。日前公司已召開董事會，通過去年度盈餘擬配發現金股利1.7元，配發率62%。該公司去年全年毛利率17.42%，年增0.97個百分點，為近年新高，主要受惠汽車及伺服器等應用占比拉高，帶動毛利率逐年上揚。

乙盛為特斯拉供應鏈成員，成為去年業績一大動能，公司看好在汽車應用前景，尤其既有客戶的訂單結構由單一金屬沖壓部件，擴及塑膠成形、甚至其他的總成，延伸更多模組化產品，來自汽車營收今年占比有望拉高至四成，目前主要供貨的墨西哥廠正擴產中。

另一方面，因應美中貿易戰，客戶要求分散生產基地，乙盛首度赴越南投資，最快5月投產，主要生產電視及伺服器等產品。

此外，乙盛位於馬來西亞的兩座工廠正進行資源整合，主要供應電視及伺服器等。