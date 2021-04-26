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飛捷營收 拚雙位數成長

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

POS廠飛捷（6206）今年首季營運回溫，本季隨著餐飲、零售及工控等業務動能轉強，加上原先遞延訂單挹注，公司看好營運將較首季成長，且訂單能見度已看到第3季，但仍有零組件缺料風險。法人預期，飛捷本季營收可望較上季與去年同期雙位數成長。

飛捷走過去年疫情導致的營運低潮，正向看待今年營運，預期可望重回成長軌道，全年表現將優於2020年。飛捷透露，目前訂單能見度已看到第3季，預期第2季開始到第4季，營收皆有機會雙位數年增長。

展望本季營運，飛捷指出，目前接單旺盛。本季主要有兩大動能，首先去年急凍的餐飲零售及工控等業務，今年看到市場需求已逐步回溫，加上手上仍有遞延訂單將在今年陸續出貨。

飛捷看好第2季營運有機會優於首季，但仍有零組件缺料問題。法人預估，飛捷今年第2季營收將較去年同期雙位數增長，至於第2季營收能否優於今年首季，仍要看零組件供應情況。

飛捷今年3月營收4.6億元，月增77.6%，年增13.6%，為23個月新高。

飛捷 營收 餐飲

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