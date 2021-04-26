聽新聞
test
0:00 / 0:00
台虹資本支出 將增三倍
軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹（8039）持續優化產品結構，預估今年資本支出有望較去年增加逾三倍、上看15億元，將用於投資擴產。法人估計，隨著工作天數增加與高頻材料營收占比逐步提升，台虹本季營收季增率有望達一成，營運一路增溫至第3季無虞。
台虹去年資本支出約4.4億元，主要因應南通新廠與相關擴產計畫，今年資本支出有望較去年大幅提升，估計約至10億到15億元，預計新產能最快第4季逐步開出，明年貢獻營運將更顯著。
台虹規劃未來應用鎖定三大成長方向，包含高頻高速、快速充電，以及細線路相關多層板材料。其中高頻產品去年營收占比約5%至10%，目標今年持續提升；另外快速充電相關的不對稱銅材料也陸續出貨。第三個是多層板材料部分，台虹寄望此領域有更大成長表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言