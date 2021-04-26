台虹資本支出 將增三倍

軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹（8039）持續優化產品結構，預估今年資本支出有望較去年增加逾三倍、上看15億元，將用於投資擴產。法人估計，隨著工作天數增加與高頻材料營收占比逐步提升，台虹本季營收季增率有望達一成，營運一路增溫至第3季無虞。

台虹去年資本支出約4.4億元，主要因應南通新廠與相關擴產計畫，今年資本支出有望較去年大幅提升，估計約至10億到15億元，預計新產能最快第4季逐步開出，明年貢獻營運將更顯著。

台虹規劃未來應用鎖定三大成長方向，包含高頻高速、快速充電，以及細線路相關多層板材料。其中高頻產品去年營收占比約5%至10%，目標今年持續提升；另外快速充電相關的不對稱銅材料也陸續出貨。第三個是多層板材料部分，台虹寄望此領域有更大成長表現。