法人觀點／鼎元挑單生產 淡季不淡

鼎元（2426）受惠智慧手機、自駕車等應用，帶動感測元件市場需求大增，產能滿載，目前已優先供貨高單價產品、且訂單能見度直達第3季。

分析師指出，鼎元透過價格機制來挑選訂單生產，上半年淡季不淡的態勢明確，有利營運表現。

鼎元今年3月營收2.77億元，月增21.53%、年增54.1%，第1季營收7.59億元，年增54.48%；法人機構表示，而從價值面來看，鼎元目前股價淨值比（PB）2.25倍，接近市場平均值水準，但本益比（PE）達48.8倍，遠高於市場平均值。

交易面上，自今年年初以來，國內外主要法人機構均未見追蹤該股的動作，外資賣超約逾1萬張，本土的投信未見進出動作，自營商則加碼約逾百張。