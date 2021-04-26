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法人觀點／鼎元挑單生產 淡季不淡
鼎元（2426）受惠智慧手機、自駕車等應用，帶動感測元件市場需求大增，產能滿載，目前已優先供貨高單價產品、且訂單能見度直達第3季。
分析師指出，鼎元透過價格機制來挑選訂單生產，上半年淡季不淡的態勢明確，有利營運表現。
鼎元今年3月營收2.77億元，月增21.53%、年增54.1%，第1季營收7.59億元，年增54.48%；法人機構表示，而從價值面來看，鼎元目前股價淨值比（PB）2.25倍，接近市場平均值水準，但本益比（PE）達48.8倍，遠高於市場平均值。
交易面上，自今年年初以來，國內外主要法人機構均未見追蹤該股的動作，外資賣超約逾1萬張，本土的投信未見進出動作，自營商則加碼約逾百張。
技術面上，在台股本波上攻「萬七」的過程中，鼎元日成交量多有萬張的水準，目前5日、10日均量也均逾1.1萬張；技術線型方面，股價目前中長天期的季、半年、年線則呈多頭排列，日KD在40附近糾結，後續若待單日量能持續溫和增溫、且業績出現明顯的成長力道時，將有助股價回復動能。
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