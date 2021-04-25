台股三指標科技廠 法說聚焦

本周科技法說會聚焦股價站上千元創新高的IC設計龍頭聯發科，與晶圓代工廠聯電、面板大廠友達。因這三家公司都是台股指標股，市場關注其釋出的第2季營運展望。

聯發科與聯電均在28日舉行法說會。聯發科法說會上除公告首季財報，外界也聚焦營運展望，以及晶圓代工及封測產能支援的情形。

聯發科日前公布3月合併營收約401.4億元，月增23.3%，年增幅超過七成，首度單月站上400億元大關，並推升首季合併營收突破千億元大關，達1,080.3億元，季增12%，改寫單季營收新高，並超越財測高標。外界估計，依照過往軌跡來看，聯發科第2季業績還會更旺，持續走高並刷新紀錄。

聯發科去年繳出亮眼成績單，全年業績首度突破百億美元，去年獲利為歷史次高紀錄，每股純益（EPS）達26.01元，外界看好其今年有機會挑戰賺進三股本以上。

聯電主攻成熟製程，今年持續受惠產能吃緊，代工價格調漲，法人看好公司繼第1季營收再攀高後，第2季營收將再成長，且漲價效應帶動下，外資看好聯電第2季毛利率可望挑戰30%。

日前多家IC設計業者透露，收到聯電啟動新一波漲價通知，7月產出的晶圓價格將調漲15%，聯電並預告「第4季價格還會再漲」，法人預期聯電今年營收有望逐季上揚，全年營收也再創新高。

友達則在29日舉行線上法說會，公布第1季自結財報，並展望第2季營運。疫情推升宅經濟發威，激勵面板報價續揚，但供應鏈缺料問題未解，友達仍積極擴產及布局策略聯盟，預料都將成法說會關注焦點。

友達董事長彭双浪日前在Touch Taiwan 2021記者會中宣布，近年透過雙軸轉型+1的努力，開始擺脫面板景氣循環影響，成為穩定獲利的企業。

友達總經理柯富仁指出，面板供應鏈第2季缺料的緊張程度，要比今年首季更嚴重，部份零組件交期更從四周拉長至八周。