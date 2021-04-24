聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資大買台積 股價重返600

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

美元指數、美債殖利率走軟，國際熱錢回流新興市場，外資昨（23）日擴大買超台股190億元，為3月29日來最多，並敲進台積電9,179張，拉抬股價重返600元之上，順利將主流股由傳產轉換至電子，大盤指數同步上揚203點，收17,300點，為歷史收盤次高。

今年來台股指數漲幅達17.4%，居全球主要股市之冠。

展望後市，綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、日盛投顧總經理鍾國忠等看法，台股短線仍由多方控盤，在電子、傳產族群良性輪動下，可望持續高檔震盪，若籌碼經過有效換手，配合量能放大，有利指數再創歷史新高。

受制於拜登政府傳出擬調高資本利得稅，美股四大指數同步收低，但在美聯準會（Fed）利率決策委員會召開前夕，美元指數、美債殖利率持續偏弱，國際資金重返亞洲新興市場，包括陸、港、韓、台等主要亞股昨日同步收高。

台股歷經22日「大怒神」行情後，昨日盤中震幅雖由前日的2.1%降至昨天的1.4%，但高低點仍有244點差距，且一度跌破10日線17,097點；當日沖銷雖不如前一日瘋狂，但買賣合計量3,445億元，占交易比37.5%。

集中市場終場上漲203點收17,300點，僅次於20日的17,323點，為收盤歷史次高，站回10日與5日線；成交量縮至4,588億元，仍為史上第四大量。

上市櫃合計成交量降為5,486億元，為史上第六大；周線漲141點或0.8%，拉出連五紅走勢。

外資是推動台股轉換主流由電子接棒的功臣，昨日買超金額擴增至190億元，並集中於台積電、聯發科、欣興、瑞昱、華邦電等大型半導體股，帶動IC設計等電子族群回神，電子股資金比重拉升回五成至51.9%，短線籌碼凌亂的航運、鋼鐵陷入整理格局，傳產比降至41.9%。

三大法昨日同步買超，除外資加碼190億元、投信小買1億元外，自營商也回補19億元。八大公股券商逢高調節33億元，保留進場低接銀彈。

不過，外資昨日在台指期淨空單增加723口來到29,457口，為3月16日來新高，是否為下周富台期結算，以及美股科技大廠超級財報周預先避險，值得多方密切關注。

台股指數 外資

延伸閱讀

電子股接棒攻台股收漲203.3點 三大法人買超211.5億

美股劇烈震盪 台股開盤漲20點開在17,117點

台股當沖熱 66檔觸發價格穩定機制

台積搶救水資源 智慧灌溉系統技轉經部

相關新聞

外資大買台積 股價重返600

美元指數、美債殖利率走軟，國際熱錢回流新興市場，外資昨（23）日擴大買超台股190億元，為3月29日來最多，並敲進台積電...

半導體產業行不行？缺貨難解 Q2主流看驅動IC

台積電（2330）在4月15日召開法說會，就內容而言應該不差，如Q1每股獲利5.39元、毛利率52.4%、營益率41.61%等，表現相當不錯，2021年資本支出由250億～280億美元調高至300億美元，這表示未來訂單看好，所以全年營收由14%～16%調高至20%（以美元計價）。

美中打架 台企遭殃 科技股大洗牌 誰漁翁得利？

中美貿易戰延燒多年，但之前的華為禁令在提出到執行延宕了近1年，相關族群在應變措施與尋找其他客戶補足訂單下，實際衝擊並未原先想像的大。

外資看好電動車可能是鴻海威州投資選項 重申加碼評等

鴻海（2317）與美國威斯康辛州簽定新協議，擴大投資項目，美系外資認為，鴻海集團威州投資項目未來將更加有彈性，電動車組裝...

代工大廠仁寶今除息日 難敵賣壓首日貼息

代工大廠仁寶（2324） 今（23） 日除息，每股將配發1.6元現金股利，除息參考價為25.8元，但早盤難敵賣壓呈現貼息...

美系外資首評聯電喊買 目標價70元

美系外資預估晶片短缺情況可能持續到明年，聯電（2303）在議價能力增加下，有助推升毛利率的表現，預估聯電今明年每股盈餘年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。