外資大買台積 股價重返600

美元指數、美債殖利率走軟，國際熱錢回流新興市場，外資昨（23）日擴大買超台股190億元，為3月29日來最多，並敲進台積電9,179張，拉抬股價重返600元之上，順利將主流股由傳產轉換至電子，大盤指數同步上揚203點，收17,300點，為歷史收盤次高。

今年來台股指數漲幅達17.4%，居全球主要股市之冠。

展望後市，綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、日盛投顧總經理鍾國忠等看法，台股短線仍由多方控盤，在電子、傳產族群良性輪動下，可望持續高檔震盪，若籌碼經過有效換手，配合量能放大，有利指數再創歷史新高。

受制於拜登政府傳出擬調高資本利得稅，美股四大指數同步收低，但在美聯準會（Fed）利率決策委員會召開前夕，美元指數、美債殖利率持續偏弱，國際資金重返亞洲新興市場，包括陸、港、韓、台等主要亞股昨日同步收高。

台股歷經22日「大怒神」行情後，昨日盤中震幅雖由前日的2.1%降至昨天的1.4%，但高低點仍有244點差距，且一度跌破10日線17,097點；當日沖銷雖不如前一日瘋狂，但買賣合計量3,445億元，占交易比37.5%。

集中市場終場上漲203點收17,300點，僅次於20日的17,323點，為收盤歷史次高，站回10日與5日線；成交量縮至4,588億元，仍為史上第四大量。

上市櫃合計成交量降為5,486億元，為史上第六大；周線漲141點或0.8%，拉出連五紅走勢。

外資是推動台股轉換主流由電子接棒的功臣，昨日買超金額擴增至190億元，並集中於台積電、聯發科、欣興、瑞昱、華邦電等大型半導體股，帶動IC設計等電子族群回神，電子股資金比重拉升回五成至51.9%，短線籌碼凌亂的航運、鋼鐵陷入整理格局，傳產比降至41.9%。

三大法昨日同步買超，除外資加碼190億元、投信小買1億元外，自營商也回補19億元。八大公股券商逢高調節33億元，保留進場低接銀彈。

不過，外資昨日在台指期淨空單增加723口來到29,457口，為3月16日來新高，是否為下周富台期結算，以及美股科技大廠超級財報周預先避險，值得多方密切關注。