Chia奇亞幣用硬碟挖礦成新寵 硬碟概念股樂歪

除了比特幣之外，近期市場也出現怪象，包含硬碟、SSD近期在香港、中國大陸出現瘋狂炒價、大缺貨，全因加密貨幣CHIA奇亞幣成「礦工」追捧對象。台股方面，今（22）日硬碟概念股包含銘異（3060）、匯鑽科（8431）等，銘異早盤已率先攻上漲停板，匯鑽科漲幅也有超過5%。

CHIA奇亞幣是由BitTorrent發明者Bram Cohen創建，與比特幣不同的是，CHIA奇亞幣並不是靠處理器、GPU或ASIC採礦機來開採。雖然CHIA奇亞幣同樣擁有Bitcoin的去中心化和匿名交易這些特性，但採用的是「空間和時間證明（Proof of Space and Time）」，使用存儲設備的存儲空間來挖礦，涉及到大量的讀寫操作，讓高容量硬碟機、高速SSD均成為熱搶對象。

也就是說，礦工要獲得比特幣就必須提供算力，而要獲得Chia則必須提供儲存空間。而這股熱潮從中國大陸開始，率先傳出一波大規模的高容量硬碟採購潮，到台灣的網購平台也出現類似的高階SSD和大容量HDD缺貨潮，現在連日本也出現瘋搶的消息。

台灣硬碟的相關概念股有金寶（2312）集團旗下的泰金寶和廣達（2382）旗下的廣明（6188），以及表面處理的匯鑽科（8431）、硬碟零件供應商銘異、和勤（1586）等。銘異早盤一開盤直奔漲停，股價改寫近三年來新高，匯鑽科早盤漲幅也有超過5%，買單強勁。硬碟相關產業概念股迎來產業春燕。

匯鑽科為金屬表面處理大廠，產品應用領域包括硬碟、連接器、車用電子、3C、家電等；目前硬碟業務最大終端客戶為Seagate，佔營收逾4成。匯鑽科首季營收為3.38億元、年增74.4%，單季營收為歷年來同期單季新高。

銘異3月合併營收3.17億元、年減22.85%，累計首季營收為8.71億元，年減23.2%，為近年來低點。