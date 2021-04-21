世界地球日 專家：政策加持帶動ESG投資熱潮

22日是世界地球日，以永續為訴求的ESG投資近幾年也帶動一波投資熱潮，不少投資人認為，現在還是投資ESG基金等相關投資商品的時刻嗎？專家表示，預估未來35年ESG將帶動的90兆美元的商機，因此仍處於大趨勢的初升段，此外，包括主權基金和退休基金也將ESG列為投資組合之中，相關資金動能可觀。

鉅亨買基金今天結合鋒裕匯理、法銀巴黎、百達與瑞銀等資產管理業者，共同舉辦永續投資論壇。鉅亨買基金總經理張榮仁表示，ESG開始受到機構法人的重視 ，管理規模高達3925億美元的加州退休基金與1.27兆的挪威主權財富基金都已將ESG納入投資決策的一環。Bloomberg預估，今年全球ESG相關基金管理規模將達37.8兆美元，2025年規模將可突破50兆美元，占全部投資比重將超過1/3，資金動能不容小覷。

不過，目前是否是投資ESG的好時間嗎？張榮仁說，新冠疫情為全球經濟帶來衝擊，不少已開發國家趁機加大政府支出，除了促進就業與投資，還希望解決氣候變遷的問題。歐盟已經公布5500億歐元的投資計畫，美國則提出2.35兆美元的基礎建設方案，政府帶頭大量投資，加上承諾的無碳發電、禁售燃油車時程表，可能讓人類處在石化燃料的終點，因此現在正是ESG投資好的機會點。

法巴投顧總經理陳能耀則說，預估未來35年ESG可望帶動90兆美元商機，是S&P500市值的三倍，加上政府政策推波助瀾，以拜登政府推出的政策方案為例，有很大部分放在綠能，儘管同時提出加稅方案，但對潔淨能源產業則提出減稅措施屆滿後延長十年的配套。此外，根據晨星的統計資料，美國電力發電成本最便宜的是風力發電，隨著潔淨能源規模成長和賦稅優惠，帶動前蘋果、沃爾瑪、GM等前五百大企業大買買再生能源，這個趨勢會愈來愈大，因此要利用機會切入長期契機。

瑞銀投信總經理焦訢指出，ESG話題已有10幾、20年，相關投資會在這一兩年大爆發，和歐盟2019年制定新法有關，因為政府提供特別借貸的政策優惠給綠色金融，一改過去相關產業因資金取得困難導致企業成長性欠佳的情況，加上各國主權和退休基金針對永續或ESG開出遴選標準，因此帶動ESG投資。