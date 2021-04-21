敦泰早盤股價續跌 宏碁持股帳面暫時損失上億元

筆電品牌大廠宏碁（2353）日前甫宣布自指紋辨識晶片廠神盾（6462）手中，取得驅動晶片廠敦泰（3545）持股，不過，在交易後敦泰股價續跌，今（21）日早盤股價由紅翻黑，宏碁目前手上持股帳面暫時虧損上億元。

神盾於本月16日（上週五）公告董事會通過，將以盤後鉅額交易方式，處分所持有的敦泰股票約3.39萬張，約占後者16.14%股權。

宏碁則是在19日公告，以每股199元、斥資近15億元取得敦泰約7,538張普通股，持股比例為3.58%。

不過，在敦泰持股轉手消息公布後，敦泰股價連續兩天走弱，今日開盤雖然一度上漲至188元，隨後由紅翻黑，急速下跌，早盤最低碰觸到170元，相對於持有成本199元，每張虧損2.9萬元，這筆業外投資的帳面暫時虧損近2.2億元。

除了敦泰股價由紅翻黑外，因為出售敦泰持股業外進帳豐碩的神盾，同樣由漲轉跌，股價一度觸及175元。

由於神盾對敦泰持股成本只有四十幾元，這次一次以每股199元處分3.39萬張，處分利益為53.26億元，將列入其他綜合損益。