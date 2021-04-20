茂迪高效太陽能模組獲好評 訂單排到第3季

太陽能大廠茂迪（6244）高效太陽能模組獲好評，位於雲林採用茂迪新一代N型TOPCon高效模組太陽能發電廠，日前已完成安裝並併網發電，裝置量達1.1MW（百萬瓦）。茂迪指出，公司手上已有許多訂單正在排隊，能見度看到第3季，今年營運展望樂觀看待。

茂迪總經理葉正賢表示，近期新接獲雲林太陽能案場，採用新型材料與技術，發電能力比目前的技術可增加超過18%，可為案場業主帶來更高的經濟效益，因此深受青睞。

葉正賢進一步表示，此案場採用下世代N型TOPCon高效模組，因採用全新技術，量產初期碰到的問題可預期，但公司已逐步克服並已漸入佳境，目前下世代模組訂單已看到第3季。

據了解，茂迪前幾月營收成長，並非是去年出貨遞延，而是海外市場開拓有成，推升訂單增加外；其次，是高效模組出貨比重增長，加上產品供不應求，以市場60片裝的模組為例，發電效能達345W的產品占比已高達八成之多，因而帶動整體營收表現節節攀升。

茂迪今年3月營收4.69億元，月增38.8%、年增55.1%，單月營收創18個月以來新高；首季營收11.08億元，季增27.1%、年增48.7%。

隨國內大型案場紛紛啟動，茂迪高效太陽能模組受到好評，訂單增幅顯著，法人預估茂迪今年營收和獲利可望比去年明顯成長，公司也樂觀看待。

營收略優於預期，今年在國內裝置量推升下，預料業績表現有望較去年成長，展望偏樂觀。