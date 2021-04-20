可成配現金股利10元 允諾未來3年平均配發10元以上

金屬機殼廠可成（2474）今（20）日召開董事會，決議配發現金股利12元，叫前年度10元提高，同時允諾未來3年，每年預計提供股東每股約10元現金股利。

可成指出，公司未來將致力於策略轉型，除現有機構平台外，將積極開拓新客戶，同時擴大核心技術應用領域。同時以投資併購作為轉型的主軸，在目前鎖定之5G、車用及醫療三大領域，公司將積極利用多年來累積的資源，面對隨時可能出現的市場機會做好準備，為公司中長期的營運發展建立成長動能，也為客戶、股東及員工創造最大價值。

可成強調，在公司轉型之際，除了將充沛的現金有效運用於投資併購外，也同時訂定針對股東回報方案；目前規劃除了今年（2021年）每股配發12元外，未來3年（2022至2024年），每年預計提供股東每股約10元現金股利，惟每一年度最終現金股利配發金額仍需於當年度經由董事會與股東會決議。

這是可成繼2016年來，首次提出五年度（2016至2020）每年每股配發現金不低於十元的股利政策外，再一次提出未來幾年股利規劃，以彰顯公司對於股東的重視與承諾。