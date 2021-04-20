富世達業績旺 Q1每股賺3.05元

興櫃軸承廠富世達（6805）今（20）日公告今年首季每股純益3.05元，一個季度的獲利已接近去年度全年每股純益6.24元獲利的一半，業績表現亮眼，令人驚豔。

富世達今年首季營收10.61億元，稅後純益1.16億元，每股純益3.05元。富世達為散熱大廠奇鋐旗下小金雞，去年11月下旬才登興櫃，主要產品為折疊手機、筆記型電腦、平板電腦之轉軸零件，並擁有為數不少的知名電腦、手機大廠客戶群。

據悉，富世達積極從事柔性屏轉軸等技術研發，具有多項內、外摺轉軸技術，擁有之商標及專利權超過400件，為全世界軸承廠中少數能同時量產出內、外摺商品的廠商。

根據 Witsview（睿智顯示研調）報告顯示，2019年摺疊式手機占智慧型手機市場滲透率約為0.1%，預估2021年摺疊手機滲透率將有望突破1%，甚至將於2022年加速攀升至3.4%。未來在柔性屏面板及特殊軸承技術創新突破下，電子產品應用將更加多元，各式應用將不斷推陳出新，可望帶動特殊軸承市場的持續成長。