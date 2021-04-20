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康舒今年董事改選 許勝雄將交棒

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

康舒科技（6282）今年股東會將進行董事改選，今日公告由主要股東金寶電子提名的董事（含獨立董事）候選人名單。相較於目前的董事會成員，現任董事長許勝雄先生並未列入提名名單，代表康舒科技將進入下一階段的世代交替傳承作業。

許勝雄自民國85年金寶電子投資康舒科技，加入金仁寶集團陣容後，85年10月起即擔任康舒科技董事長。25年以來，許勝雄帶領康舒突破各種環境及營運上的考驗，擴展經營版圖，成為全球前十大之電源供應器大廠。

近年來更力推康舒進入太陽能發電、智慧電網及綠能相關產業，以實際具體行動展現對抗氣候變遷的決心，攜手產業價值鏈發展低碳經濟，為國家及產業提供卓越貢獻。許勝雄持續推動康舒深耕台灣，擴增在地產能，回饋鄉里，今年底將完成「金蛋計畫」新廠，並已啟動「風華再現」的第二階段在台投資擴廠計畫。

康舒也投入大量資源於ESG領域，屢獲肯定，近期成為全球首家通過TCFD查核的電子科技業代表，並榮獲氣候領袖獎、創新成長獎，及企業永續報告書白金獎等三項大獎的殊榮。

許勝雄長久以來更努力將康舒建立為同仁可發揮長才，個人家庭都「健康、建康」的幸福企業。原執行副總許介立去年3月20日接任總經理後，開始世代交替的第一階段，推動「温度、態度、氣度、積極度」四度行動，進行轉型升級，以其強盛的戰鬥力帶領康舒攻向新的境界，邁向新的高峰。

在獨立董事方面，這次邀請台灣電力企業聯合會黃重球理事長及全國工業總會蔡練生秘書長進入獨立董事提名名單，搭配現任獨立董事林能白先生，除符合獨立性要求，強化康舒公司治理外，並期望藉由獨立董事對產業豐富的經驗及深度了解，對康舒未來轉型升級提供更多的建議。

康舒將於6月23日股東會進行董事改選。

康舒 許勝雄 股東會

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