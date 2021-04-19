今年營運回溫 伍豐亮燈漲停

工業電腦廠伍豐（8076）今（19）日股價一開盤就直奔漲停，來到每股漲停價35.20元的波段新高，股價也為近一年三個月以來新高。

早盤有超過3,000張排隊要買伍豐。

伍豐去年營運表現不如預期，去年稅後虧損0.69億元，每股虧損0.26元。伍豐預期，今年訂單已有回溫跡象，歐美市場上半年營收可望回升約三成，全年可望重返成長軌道。

伍豐公布去年財報，2020年營收22.44億元，年減28.3%。毛利率27.5%、年減3個百分點。營益率1.1%，相比去年大減7.9個百分點。因業外收益大減0.9億元影響，稅後虧損0.69億元，每股虧損0.26元，不如前一年度的0.96元。

伍豐主要業務為博弈機台及工業電腦，去年新冠肺炎疫情影響，各國封城，賭場縮小營業甚至關門防疫，讓伍豐營運備受打擊。

展望今年營運，伍豐指出，俄羅斯賭場恢復正常營運，帶動中場及老虎機業務逐漸復甦。

伍豐3月營收1.91億元、年增22.02%，累計首季營收5.23億元，年增1.18%。