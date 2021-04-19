宏碁董座陳俊聖 加碼自家股
宏碁集團（2353）積極跨入新事業，本業PC銷售持續暢旺，董事長陳俊聖看好公司前景，3月再度自掏腰包加碼宏碁股票100張，金額約287.9萬元。
陳俊聖一向以行動力挺宏碁，透過旗下木真投資，去年至今持續加碼自家股票，其中，2020年加碼買進宏碁股票逾千張。
公開資訊觀測站資料顯示，陳俊聖3月再度透過木真投資買進100張宏碁股票，若以3月均價28.79元計算，此次投資金額約287.9萬元。
受惠疫情帶動「宅經濟」、遠距教學、居家工作等需求，宏碁筆電訂單能見度已到今年6月，公司看好全年PC業務仍將繳出成長成績。
宏碁首季合併營收715.58億元，年增46.5%，創七年同期新高，當季筆電出貨約580萬台，年增73.5%，全球市占率7%。陳俊聖先前指出，目前訂單需求強勁，惟零組件供貨跟不上，預期要到年底或明年初才有機會紓解。
法人看好，宏碁今年在教育領域的Chromebook業務可望續強，但仍有零組件供貨問題壓抑出貨量，預估宏碁今年營收可望雙位數增長，稅後純益也可望攀高，繳出年增雙位數的成績單。
此外，宏碁小金雞包含建碁、安碁資訊、智聯服務、展碁國際，及宏碁資訊等已掛牌。
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