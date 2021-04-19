菱生獲長單 今年拚盈

筆電、平板、WiFi裝置等宅經濟終端市場買氣強勁，加上車用需求復甦，半導體產能供不應求，同步也讓打線封裝產能全線爆滿，封測廠接單接到手軟，漲價和長約效應由一線廠首度擴散至二線廠。市場傳出，封測廠菱生（2369）已有客戶用調漲後的新價格，簽訂為期一至二年的長約，法人看好菱生今年營運可望大轉骨，終結連三年虧損。

菱生去年下半年在訂單回流及需求成長之下，包括NOR／NAND Flash、微控制器（MCU）、感測晶片、電源管理與射頻晶片等封裝訂單湧入，產能利用率明顯拉升，推升全年合併營收恢復成長、攀升至近三年高點，虧損更是明顯改善。

根據菱生公告，去年歸屬母公司稅後淨損1.64億元、每股淨損0.44元，虧損幅度較前一年度大幅收斂七成，為近三年最佳。

今年以來，隨著筆電和平板、WiFi裝置、伺服器、車用等打線封裝訂單需求續強，首季打線產能嚴重供不應求，不過打線封裝機台交期延長至半年，產能擴充幅度有限，各家封測廠訂單出貨比已逼近1.5，菱生全產品線產能利用率都衝上滿載，加上原物料價格攀升，菱生在今年2、3月開始陸續向客戶漲價、反映成本上揚，4月更全面調漲，漲幅達10%至15%。

業界傳出，菱生因應市場需求，積極擴增新產能，產能估增一成以上，3、4 月全數開出。受惠產品價量齊揚之下，菱生3月營收創新高、達6.43億元，月增30.41%、年增35.35%；首季營收攀升到近九年單季高點、達17.11億元，季增12.3%，年增33.5%。

由於打線封裝產能供不應求，客戶端為確保貨源無虞，也決定以新調漲的價格和菱生簽訂長約。法人看好菱生今年在擴產、漲價及折舊減少等因素帶動下，全年有望轉盈，終止連三年虧損。