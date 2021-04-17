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台積法說行情失靈 外資照挺

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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台積電法說會上修全年成長目標，昨（16）日股價卻不漲反跌，盤中一度重挫2.5%。但12大外資持續力挺，分析震盪因素來自第2季營收增速低於預期、擴大資本支出不利毛利率等，但看好強勁需求支撐，今年旺季表現將比往年更旺，推薦逢回布局。

台積電ADR在15日法說會後走跌，昨日現貨開盤跟進跳空走低，尾盤多頭強拉，跌幅收斂到1.4%或下跌9元收610元。外資賣超8,844張，自行商和投信同步站在賣方，合計三大法人賣超12,954張。

花旗、野村、瑞銀、里昂、美銀、摩根士丹利、摩根大通、大和資本、瑞士信貸、高盛、滙豐及瑞穗12大外資出具報告，除大和以外有11家都重申「買進」，持續對權王後市看好。其中摩根士丹利和大和分別上修目標價到680元、590元，最高是花旗重申900元目標價。

十大外資普遍肯定台積電上修資本支出及成長目標，但摩根士丹利、滙豐和野村也提到，四項因素可能導致短線股價震盪，包括投資人仍對美中科技戰有疑慮、台積電過度擴產增加庫存調整風險、英特爾外包變數，以及台積電沒有上修長期複合成長目標，透露資本支出擴大壓抑毛利率成長。

摩根士丹利先前在英特爾宣布IDM 2.0啟動，下修台積電長期營收成長目標至9.5%，隨法說會對市場需求有更明確說明，肯定台積電長線動能不受英特爾影響，再度上修成長目標至10%。

摩根士丹利指出，新製程投入及資本支出增加，台積電第2季營收和毛利率財測低於市場預期，這也反映下半年有更大幅度的成長，今年台積電旺季比往年更旺。長線營運因漲價挹注，毛利率仍會穩步擴張。

野村因應台積電資本支出上調可能壓抑毛利，小幅下調今、明年獲利預測，但也強調台積電需求來到前所未見的強勁程度，特別是市場還沒充分反映三星5奈米及8奈米良率碰上重大挑戰，未來將有高通、輝達等訂單轉向台積電。

台積電 摩根 毛利率

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