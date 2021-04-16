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法說釋好消息 宏碁股價再改寫9年新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁（2353）近期法說會釋出好消息。記者曾學仁攝影／報系資料照
宏碁（2353）近期法說會釋出好消息。記者曾學仁攝影／報系資料照

品牌宏碁（2353）近期法說會釋出好消息，該公司今日股價也在買盤進駐下，盤中來到每股34.25元，股價不僅改寫波段新高點，也再度改寫近9年來新高。

據了解，ICT預估全年PC成長率仍有18%，主要都來自NB，桌機成長僅限中國，NB成長最強區域在美洲。

隨著在家上班可能為新常態，疫情緩解後，WHF企業型需求會轉為消費型需求。ICT預估Chromebook 全年出貨成長30%；NB成長23%，宏碁可望受惠。

但必須視供應鏈物料成長有沒有達23%，今年上游供應鏈問題比下游終端市場問題大。

宏碁3月合併營收277.44億元，月增36.5%、年增15.3%，為近三個月高點；累計第1季合併營收為715.58億，為近七年以來同期新高，年增46.5%、季減13%。

宏碁 NB

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