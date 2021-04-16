記憶體第2季續看旺 旺宏、華邦電盤中同步上漲

記憶體廠第1季營收多繳出亮麗表現之後，近日市場除了看好首季獲利在今年以來，記憶體現貨價及合約價多次調漲之下，單季獲利有機會和去年旺季一樣維持高檔水準，同時，由於目前自業界反應，目前記憶體廠來自下游的訂單仍相當強勁，今年淡季營運將持續看好，受惠第2季業績仍樂觀，今（16）日盤中旺宏（2337）及華邦電（2344）雙雙同步上漲。

在首季業績表現樂觀，且今年記憶體需求及價格仍持續看好下，旺宏及華邦電近期股價持續表現強勁，今日盤中該二檔個股均一度上漲逾4%，旺宏今日盤中高點來到47.85元，華邦電盤中高點來到35.75元。

記憶體業者首季營收多數均繳出成長表現，目前第2季接單仍持續旺盛，且價格依然維持高檔水準，因此，除了第2季營運仍續看好之外，今年全年營運展望同樣樂觀，記憶體業者先前即指出，利基型DRAM全球的前三大供應商近年來持續將較低階的DRAM產能，轉換至生產CIS，使得DDR3供給減少，整體市場供給出現短缺，供給吃緊下也是刺激產品漲價的主要原因。

另外，在Flash方面，記憶體業者也指出，部分大廠也將產能轉為生產MLC或TLC NAND，使SLC NAND Flash 供給越來越少；NOR Flash 則因中國晶圓代工廠減少投片量，轉往生產邏輯晶片產品，預期NOR及 SLC NAND 供給吃緊情況，將持續至下半年，今年全年營運看好下，市場對今年華邦電業績表現持樂觀看法。