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晶瑞光今掛牌興櫃 漲幅一度逾67%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

晶瑞光（6787）於今（16）日以每股25元登錄興櫃，受惠NB應用之新藍玻璃濾光片訂單需求、以及NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)產品在3D感測的TOF技術於新機滲透率提升趨勢之未來發展等，吸引市場高度關注晶瑞光產品的未來銷售表現，以最高價格來到50元計算，漲幅達67.22%。

晶瑞光成立於1999年，主要服務項目為半導體晶圓產品及陶瓷基板切割代工、光學元件玻璃鍍膜加工，目前主要商品項目仍持續推動各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售。2020年全年合併營收達1,939.8萬元、年增率136.19％，2021年第一季合併營收達777.9萬、年增2.39倍。

晶瑞光進一步表示，該公司雖仍處於營運成長期階段，但近2年投入了1億元的資本支出在擴建廠房、投入設備等，且保持每年約40％研發費用率投入深化可見光濾光片的應用範疇及拉高產品競爭力，已逐步開花結果，除了與主要鏡頭模組客戶有更多應用範疇的合作機會，一方面，已於2019年領先同業開發完成NBPF濾光片且具備量產出貨能力，另一方面也開發環境光感測sensor 黃光製程及RGB-IR鍍膜技術，有望成為極少數光學廠掌握該製程能力之公司，增添公司未來營運新動能。

NB 鏡頭模組

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