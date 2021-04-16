世芯打開跌停了！早盤515元開出、下跌19元
世芯-KY（3661）受飛騰事件的衝擊股價連呑5根跌停，今(16)日早盤終於打開，以515元開出，下跌19元，跌幅3.55%。
世芯3月營收10.3億元，首度單月營收突破10億元，月增17.8%，創下新高，自結3月稅後純益1.4億元，年增85.7％，每股純益2.05元；累計首季合併營收26.5億元，創單季新高，自結單季獲利3.8億元，創新高，年增1.2倍，每股純益5.68元。
世芯受飛騰事件衝擊，股價從902元下挫，連續拉出5根跌停板，昨日早盤一度打開，外資昨日賣超2,368張，投信賣超2,838張，但自營商小買超12張，合計三大法人賣超5,194張；今日以515元開低，下跌19元，但終於不再是跌停鎖死的表現。
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