精測再傳失訂單 股價打跌停寫今年新低

半導體測試介面大廠中華精測（6510）近期股價走弱，今（14）日盤中一度打入跌停價，股價今日低點來到765元，寫下今年以來的股價新低，據了解，股價連續下挫主要因近日市場傳出，該公司再失去美系手機客戶的測試板卡大單所致。

精測過去幾年內也曾二度傳出失去重要客戶訂單，但在市況回升及分散客戶下，全年營運都呈現先下後上的表現，近日市場再傳出，該公司在全球智慧型手機AP（應用處理器）測試板市佔率高達8成，且美系客戶所採用的測試板也幾乎都由精測拿下訂單，近日供應鏈再傳出，精測失去美系客戶測試訂單的消息，並進一步衝擊近日股價走勢。

在偏空的消息影響下，精測股價本周一（4月12日）出現連續下跌，12日當天下跌4.07%，13日下跌2.64%，今（14）日盤中股價更一度打到跌停板，股價低點來到765元，股價寫下今年以來新低。

雖然傳出訂單流失衝擊股價，但也有市場法人指出，過去精測也曾二度面對訂單流失的情況，因此，該公司在過去一年至二年間，除了持續拓展新產品線及開發新客戶，更是積極降低訂單過於集中的風險，該公司也多次在法說會上表示，已持續避免單一產業及客戶過度集中的情況，目前單一客戶占營收比重已低於3成，且在全球半導體市況看好下，對該公司影響仍可以觀察。