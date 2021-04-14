世芯不排除買庫藏股 股價仍拉出第4根跌停

世芯-KY（3661）針對飛騰事件的影響舉辦法人說明會，企圖止血，會中釋出不排除買進庫藏股，同時估今年營收至少成長2成，但今(14)日股價仍未止跌，早盤再跳空以跌停593元開出後鎖死，跌停賣單超過1萬張。

美國商務部將飛騰等7家大陸企業與機構列入實體清單，由於飛騰為世芯最客戶，占去年業績比重約39%，受到飛騰事件影響，世芯股價連續重挫，昨（13）日特別舉辦法說會對外說明，世芯表示，如果飛騰相關業務歸零，對今年營收影響約25％，強調除持續供貨第二大客戶之外，未來將以其他等待中的客戶來遞補，不過，世芯坦言，在量產收入方面，短時間內比較難全部替代補。

世芯去年營收、獲利雙雙創下歷史新高，今年3月營收10.33億元，月增17.8%，年增66.15%，累計今年第1季合併營收26.58億元，年增74.94%，創下新高。

世芯雖釋出不排除買進庫藏股，但今日仍是跌停深鎖，拉出第4根跌停。