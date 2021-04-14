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聯茂新埔廠火災、無人員傷亡 早盤跌幅逾3%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

聯茂（6213）今(14)日公告新埔廠在凌晨在一樓前段生產區，發生火警，初步瞭解疑似生產過程靜電導致起火，正式起火原因，仍待火災鑒識調查報告釐清；火勢已在凌晨3：45完全控制，並無人員傷亡；受到火災意外影響，股價早盤開低，盤中跌幅3.48%。

聯茂表示，火警發生後值班主管立即通報消防隊滅火，併同時進行人員疏散，火勢於4月14日凌晨3：45完全控制，並無人員傷亡。

聯茂指出，公司有足額保險（包括財產險及營業中斷險)，實際可能損失仍待估算；本次火災造成廠區受損，實際影響幅度尚須評估。

聯茂說，短暫可能損失產能，可透過關聯企業調節紓解，尚不致對財務業務有重大影響，未來改善情形及未來因應措施部分，待整體情況瞭解後，進行具體改善及防範措施。

聯茂今日以138元開出，下跌5.5元，一度下滑至135元，早盤跌幅3.48%。

聯茂 火災

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