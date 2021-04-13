群創下殺大跌 爆109萬張天量

群創（3481）今（13）日股價下殺、爆出天量，收盤價24.4元，下跌2.6元、跌幅9.63%，成交量更來到109.2萬張的歷史天量，打破去年8月108.8萬張的紀錄。

群創因近期股價波動劇烈，昨日應主管機關要求，公布自結2月稅後純益22.48億元，年增2.36倍，每股純益0.22元。儘管群創2月單月每股獲利就超越去年全年的0.17元，表現強勁，但與市場先前預期有落差，導致群創今日股價開盤後便一路走低，甚至爆出歷史最高成交量。

近期面板業受惠於報價持續上揚，IT及電視等終端需求強勁，在面板價量俱揚下獲利持續看增，股價也一路走高。群創從3月初低點16.3元，到昨日盤中高點27.5元，短短一個半月內已上漲68.7%，漲幅相當驚人。

群創先前在法說會上表示，目前公司利潤比率仍處於上升周期，毛利率有望從去年第4季的20.4%，往30%新高點邁進；同時預期，隨著面板景氣轉佳，在電視、筆電、平板等遠距及宅經濟動能延續下，產能利用率可望維持95%以上高檔，訂單能見度最遠看到今年底。

法人表示，由於面板族群近期漲幅較大，勢必會面臨短期修正壓力；但目前產業現況仍對面板廠有利，產業結構轉變也趨於正向，對群創、友達雙虎仍是長期看好。