林恩平：4月業績將比3月差！大立光的3個困境、2個轉機？

「股王」大立光上週召開法說會公布第一季業績，但營收、獲利卻仍不見起色，雙雙衰退，這背後又有甚麼困境與轉機？

股價徘徊3000元的股王大立光，公布第一季財報，帶著有些意外的，營收、EPS皆下滑。儘管毛利率略升（至64.4％），但若扣除掉認列的先進光和解賠償金，毛利率則呈衰退走勢。大立光經營團隊則在法說會表示，毛利率下降，主要是「產品組合較差」，且「（生產）規模下滑」所致。

大立光三困境：缺料、華為缺口、中低階競爭壓力

深入剖析，影響大立光營運的因素，則可以歸納成三個最主要的困境。

首先是缺料。執行長林恩平表示，「高階Sensor（感測器）、AP（手機處理器），受到天災影響，」重建要一個季度，導致訂單遞延。

外界則推測，林恩平口中的天災，正是今年2月的德州冰風暴。冰風暴導致許多當地晶圓廠停工，影響手機供應鏈，連帶使大立光鏡頭出貨也遞延一季，此即「規模下滑」。

另外兩個原因則是「華為缺口」、「競爭壓力」，可以對應經營層口中的「產品組合較差」。

大立光兩大客戶之一的華為（另一為蘋果），因受美國政府制裁，手機事業前途未卜，因此也帶衰供應商大立光。

大立光去年10月之後華為訂單歸零，但目前卻還沒有足夠份量的非蘋果訂單挹注，進而導致毛利率未見起色。

至於客戶對大立光是否給予價格壓力？林恩平在法說會上表示，價格已經談妥，不會因為這次缺貨導致調整價格，不過中低階產品，競爭者確實帶來價格上的競爭壓力。

據了解，目前大立光最主要的競爭者為台廠「玉晶光」及陸廠「舜宇光學」。

儘管後兩者技術實力與大立光仍有一段差距。但目前手機鏡頭升級速度不如預期，讓大立光無法施展拳腳，對手也有逐步進逼的機會。

兩轉機 長線值得期待

不過，營運承壓下，外界也期待大立光的兩大轉機。

首先，大立光的「VCM」（音圈馬達）的進程，是法人機構對林恩平必考題。音圈馬達可以與相機模組整合，移動後者來讓手機鏡頭對焦，也能應用在防手震功能上。

大立光專精鏡頭，旗下大陽科技則負責VCM。儘管後VCM毛利率不若鏡頭，但整合兩者，則有助於打入新產品並貢獻獲利。林恩平則指出，「兩個綁在一起做，可以做得更Accurate（精確）」，且更能改善供應鏈生產週期。

再者，在長期鏡頭升級趨勢上，大立光領先全球的技術，便是使其翻身的最大轉機。

而目前遭遇的缺料，也只會讓訂單遞延，不會取消。 而被問起市場對目前全球最高階9P（9片塑膠鏡片）鏡頭採用進程，林恩平則表示，目前已開始與客戶設計導入。

林恩平在法說會表示，大立光4月業績將比3月差，5月也不好，讓外資會後紛紛下修目標價。不過，各機構下修後的新目標價，大多仍高於目前股價。

其中，最主要原因正是期待手機鏡頭可望在下半年後反轉，成為營運支撐關鍵，另也有部分外資期待VCM，將成為其獲利動力之一。

（作者／林士蕙 本文出自2021.4.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）