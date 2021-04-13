太陽能原料上漲加持 達能早盤亮燈奔漲停

太陽能廠達能（3686）受惠近期近期多晶矽價格續揚，帶動3月營收達1,240萬元，月增17.9%、年增38.7%，累計今年首季3,308萬元，年增25%，業績表現較過往成長，帶動今（13）日早盤股價直奔漲停，上漲1.8元，目前來到20元。

達能指出，3月因多晶矽原料廠商庫存偏低，客戶端對於高品質矽原料需求持續殷切，並出現短缺，加上物流運輸速度放慢，推升多晶矽價格續揚，因而帶動公司營收成長。

達能為太陽能多晶矽矽晶圓買賣商，主要客戶為台灣、大陸、日本及歐美之專業太陽能電池晶片製造商。達能表示，自年初以來，在元旦及農曆年的長假備貨需求下，加上晶片製造商擔憂新冠肺炎疫情對物流的影響，多數廠商備料積極，造成多晶矽原料廠商庫存普遍偏低，加上中國大陸多晶矽原料供給於第3季末才有新增產能開出，因此多晶矽原料處於供不應求的狀態。

達能進一步指出，在晶片製造商擔憂缺料的預期心態下，3月多晶矽原料現貨價格大幅上漲，而晶片價格亦在成本壓力下適度調漲；然而下游模組廠商在供需壓力下價格僅能微幅調整，模組廠商同時調整產能利用率來降低上游漲價衝擊。在太陽能產業上下游拉鋸狀態下，多晶矽原料與矽晶片價格短期應有機會維持穩定。

展望未來，達能目前仍積極尋找太陽能發電事業領域策略合作夥伴，希望藉由與策略夥伴敲定合作模式及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。

達能強調，公司在開啟再生能源發電新事業之既定目標下，仍努力追求穩健之本業基本營運，同時將積極尋求辦理國內現金增資或其他籌資方式募集，以作為轉型所需營運資金並強化未來股東結構。