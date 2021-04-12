遠傳第1季EPS 0.56元 財測達成率超標
遠傳（4904）3月合併總營收為65.77億元，稅後純益6.37億元，單月每股稅後純益0.2元。累計第1季合併總營收為208.36億元，稅後純益18.11億元，每股稅後純益0.56元，營收獲利皆超越財測目標，EPS達成率為110%。
遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，數位轉型效益持續顯現，受惠於政府、大型企業合作案，第1季新經濟營收年成長率達11%，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度達8%，其中雲端服務營收較去年成長48%。
遠傳指出，積極發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安技術力，於「2021智慧城市展」秀20多項創新應用，其中與台北市政府都發局合作、於南港機廠社會住宅打造的「AIoT人工智慧物聯網平台」榮獲「2021智慧城市創新應用獎」。遠傳攜手台達電子（2308）、台灣微軟打造全國第一座5G智慧工廠正式亮相，為台灣5G智慧製造立下全新里程碑。遠傳5G遠距診療再突破，攜手台東縣、台東馬偕首創心臟內科遠距診療，用「心」守護離島。
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