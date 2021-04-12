永豐餘首季營收創歷史同期新高 上半年淡季不淡

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

永豐餘（1907）公告3月合併營收76.69億元，年增21.69%，第1季營收來到213.14億元，年增31.63%，創下歷年同期新高。永豐餘表示，首季營收大增主要是因為疫情後的需求持續恢復成長，旗下營收成長最大的是申豐，其次是工紙紙器事業群，成長超過3成。

永豐餘表示，過去第1季、第2季皆是產業淡季，今年看來是淡季不淡，預估第2季營收可望與第1季相當，因產能利用率提升，加上產品組合調整，今年毛利率也將較去年同期有顯著改善。

台灣各地紙箱缺貨，需求十分強勁，永豐餘在台擁有5個紙器廠，年產能為5.2億平方米。永豐餘表示，目前旗下紙器廠皆是全能生產，價格部份，由於今年第1季已調漲過一次，漲幅15-20%，短期內不會評估再漲價。至於政府放寬造紙業勞工延長工時，市場預期有助增加產能，永豐餘表示，目前市場需求雖然旺盛，但還未啟動加班生產。工紙和紙器目前占永豐餘營收4成到4成5之間。

永豐餘 營收

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