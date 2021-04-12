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台積電周四法說 外資提四問

經濟日報 / 記者陳昱翔╱台北報導
圖／經濟日報提供
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台積電將於本周四（15日）舉行法說會，外資依循往例，近期提出關注的四大重點，包括：資本支出方向、7／5／3／2奈米等先進製程需求、美國廠進度，以及長期成長目標等。對於台積電後市，外資圈普遍正向期待，特別是今年現金股利預期將上看歷史新高11元。

花旗環球證券指出，台積電日前公布第1季營收達到財測高標，有望催動股價在法說會前先漲。截至上周五（9日），外資連五買台積電，買超4.8萬張；台積電9日ADR則小跌0.5%，收122.8美元。

至於第1季財報，五大外資最樂觀的預測是單季每股純益達5.5元，且逐季成長確立，全年至少賺兩個股本起跳。

摩根大通並樂觀預期，台積電在需求支持下，本季營收將季成長3%至5%，優於市場預估的持平，全年營收成長目標也將上修，上看21%至22%；花旗則認為，台積電各製程一路滿載到年底，不擔心產業庫存調整風險。

根據摩根士丹利、摩根大通、花旗、瑞銀及高盛五大外資看法，對15日法說會最關心台積電客戶需求暢旺，未來三年預計投入千億美元的資本支出，遠高出今年的280億美元。外資認為，相關支出將投入7奈米至2奈米的產能擴充，也可能因應英特爾晶片外包的龐大需求。

摩根大通表示，台積電先進製程除了蘋果、聯發科、輝達、超微及英特爾等大客戶的潛在訂單需求，高通也將回歸台積電投片，最快明年中採用4奈米產出晶片，並於2023年採用3奈米生產下一代晶片，不僅下單時間比市場預期提前，訂單量也比預估更多，不排除台積電將更積極擴產。

花旗並預期，台積電將自今年加快增加現金股利金額，包括今年總股息上看11元，2022至2023年再提高到11.5元、14.4元，同期自由現金流自3,000億元成長到5,000億元，正來自獲利表現躍升。

台積電 外資 奈米

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