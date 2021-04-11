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瑞儀報捷 打入特斯拉鏈

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導

背光模組瑞儀（6176）車用布局報捷，直接供貨特斯拉儀表板背光模組。瑞儀去年車載產品出貨突破200萬片，隨著特斯拉電動車交車量持續衝高，推升瑞儀今年車用產品出貨量同步勁揚，至少較去年倍增起跳，大幅挹注營運。

受惠疫情帶來遠距應用商機需求強勁，推升筆電、平板對背光模組拉貨動能延燒，瑞儀3月營收月增逾22%、達49.6億元，為兩年來同期高點，並較去年同期大增約47.3%；首季營收140.7億元，也是近兩年同期最佳，年增64.2%，公司看好遠距應用商機延續，訂單能見度直達6月。

瑞儀大咬遠距應用帶來的商機之際，車載應用訂單同步報捷。瑞儀過去車載產品都是透過日本顯示器公司（ JDI） 間接出貨歐美車廠，非直接供應，經過三至五年耕耘與認證，交貨品質等相關獲客戶認可，近期開始直接供貨特斯拉。

瑞儀不評論單一客戶與訂單動態，董事長王本然近年在法說會中多次強調，將持續轉型，把更多資源投注於車載等產品線。

瑞儀統計，去年車載為主的背光產品出貨約209萬片，年增13.1%，今年起車載應用合併非平板、筆電背光模組計算，3月電視、車載產品為主的背光產品出貨23.7萬片，月增逾33.1%，成長幅度高於單月所有產品總營收增幅，其中，單是美系電動車廠出貨就逾10萬片，顯示車載等應用出貨動能強勁，業界研判就是與直接交貨特斯拉等車廠有關。

瑞儀 背光模組 特斯拉

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